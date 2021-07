Son entrée en fonction est fixée au 1er septembre 2021, date à laquelle Mme Fassin succédera à l'actuel médiateur, Jean-Pierre Alvin qui occupe le poste depuis 2014. Il s'agit de la première femme à occuper ce poste auprès de la société bruxelloise. Marie-Thérèse Fassin, 64 ans est originaire de la Région de Bruxelles-Capitale. Quadrilingue, elle est titulaire d'une licence en Relations internationales et administration publique. Elle bénéficie d'une solide connaissance des transports publics et de la Stib où elle a travaillé durant 13 ans. Elle a notamment dirigé le secrétariat général de l'entreprise avant de rejoindre le service de médiation en tant qu'assistante administrative en 2014.

Marie-Thérèse Fassin est le cinquième médiateur nommé auprès de la Stib par le gouvernement de la Région bruxelloise.

Crée en 1991 en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports publics à Bruxelles, le poste de médiateur a pour objectif de faciliter la résolution à l'amiable des différends qui opposent la Stib et sa clientèle. Pour être recevables, les plaintes déposées auprès du médiateur doivent émaner d'un usager, concerner les activités de la Stib et ne pas avoir pu faire l'objet d'un compromis entre la Stib et le plaignant.

Le médiateur est indépendant de la Stib. Il est membre de la CPMO - Coordination Permanente des Médiateurs et Ombudsmans Chaque année il rédige un rapport de ses activités qu'il communique au Ministre bruxellois de la Mobilité. Outre un état des plaintes reçues et de suites qui y ont été données, le rapport du médiateur reprend des suggestions d'amélioration du transport public et des recommandations basées sur l'expérience vécue par les utilisateurs.

Le prédécesseur de Marie-Thérèse Fassin, Jean-Pierre Alvin avait été nommé médiateur par le gouvernement en 2014. Son mandat a été reconduit en 2017 puis prolongé en 2020. Durant ses 7 années en tant que médiateur, Jean-Pierre Alvin a traité plus de 1.800 plaintes d'usagers.

Soulignant l'importance du rôle du médiateur pour la Stib et ses usagers, la ministre bruxellosie de la Mobilité Elke Van den Brandt a tenu à remercier Jean-Pierre Alvin pour son travail "accompli avec bienveillance et constructivité" et à souhaiter beaucoup de succès à Marie-Thérèse Fassin, dont "l'expérience et les compétences en font une excellente successrice".