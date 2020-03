Les transport en commun continuent de rouler en Belgique. Les horaires sont toutefois perturbés, en Wallonie comme à Bruxelles.

La restriction des déplacements et le confinement du personnel a un impact modéré sur la circulation des transports en commun. Si les bus, métros et trains continuent de circuler, les autorités fédérales et les sociétés de transports appellent les citoyens à réduire leur déplacement au strict nécessaire. Les opérateurs demandent également à éviter les heures de pointes et à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation. TEC

90% du réseau wallon continue de circuler. L'opérateur invite toutefois les utilisateurs à se rendre sur le site internet pour consulter plus en détail les lignes en fonction et leurs horaires.

Le TEC suspend dès ce mercredi son service de transport scolaire.

Des règles sanitaires sont en vigueur dans les véhicules. Il n'est plus possible de payer son titre de transport à l'intérieur du véhicule. Le TEC renvoie à ses services d'achat sur internet, aux automates ou aux bornes de paiement par carte.

STIB

Les lignes bruxelloises restent toutes en activité, mais à horaire réduit. Seuls deux trajets sur trois seront en effet assurés. La Stib renvoie à son site internet ou à son application mobile pour consulter les horaires en direct adaptés à chaque ligne.

Les bus de nuit Noctis sont suspendues les vendredis et samedis soir.

A noter que parking.brussels suspend la le contrôle du stationnement payant dans les 19 communes bruxelloises. La police continuera toutefois a contrôlé le respect des règles de stationnement du code de la route (stationnement sur les places réservées aux handicapés, stationnement interdit, etc.)

SNCB

Les trains circulent normalement pour le moment, à l’exception des trains de pointe (les trains P) qui sont suspendus depuis ce lundi.