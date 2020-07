Le nombre de dossiers médicaux a diminué de 70% chez VAB, et de 5% pour les dossiers techniques. Chez Touring la baisse s'élève respectivement à 63% et 32%. Chez VAB, un peu plus de la moitié des pannes se sont produites en France, puis aux Pays-Bas (21 %), en Allemagne (8%) et en Espagne (6%). Les pneus crevés représentent le problème le plus courant.

Les dossiers médicaux indiquent également que les Belges ont principalement pris la France pour destination. Le pays comptabilise un dossier médical sur trois, contre un sur dix pendant un été habituel. Suivent l'Espagne (9%) et la Grèce (7%). Dans près de la moitié des dossiers, l'assistance médicale était nécessaire en raison d'une chute ou d'une coupure. Les cas de maladie représentent 42% des interventions.

C'est aussi en France que Touring a réalisé la majorité de ses interventions pour raison médicale. Le pays est suivi de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas et enfin de l'Allemagne. Cette année, 339 personnes ont été rapatriées en juillet, contre 665 le même mois l'an dernier. Selon l'assureur, cette baisse de 63% s'explique en partie par une hygiène plus stricte dans les pays de destination en raison de la pandémie de Covid-19.

La plupart des appels techniques à Touring provenaient de France, des Pays-Bas, d'Allemagne, du Luxembourg et d'Espagne. Les pannes étaient liées à des problèmes de batterie, de pneus crevés, de freins, de refroidissement ou de démarreur.