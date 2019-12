Les Régions bruxelloise et flamande vont mettre en place une structure pour examiner ensemble les grands dossiers de mobilité qui les concernent essentiellement en raison de leur proximité géographique, ont annoncé vendredi matin les ministre-présidents flamand Jan Jambon (N-VA) et bruxellois Rudi Vervoort (PS). Un comité de coopération composé des (représentants des) ministres-présidents et des ministres de la Mobilité se penchera sur les problématiques du moment: l'optimalisation du Ring surtout chère à la Flandre, le développement des modes dits alternatifs aux rangs desquels le vélo et les autoroutes cyclables, etc.

Les chefs des deux gouvernements régionaux se rencontraient vendredi matin pour la première fois depuis leur prise de fonction, à l'Hôtel Errera, la résidence de fonction du gouvernement flamand. Celle-ci est située à deux pas de celle du gouvernement bruxellois, et de la Place Royale à Bruxelles.

Il fut question surtout de méthode de travail sur des dossiers sur lesquels les deux entités souhaitent chercher des terrains d'entente: la Mobilité, l'Emploi, la 5G, mais aussi les relations internationales. Le dernier accord de coopération entre toutes les entités du pays disant qui fait quoi dans cette dernière matière date de 1994, a rappelé le ministre-président flamand.

MM Vervoort et Jambon se connaissent déjà personnellement. Ils ont déjà eu à travailler ensemble sous la législature précédente à la suite des attentats. De leur propre aveu, le climat de la réunion fut "agréable". Leur intention est de se voir en tout cas deux fois par an.

Le principal chapitre abordé lors de la réunion à laquelle participait également le ministre flamand des Affaires bruxellois, Benjamin Dalle (CD&V), fut celui de la mobilité. Jan Jambon a insisté sur le souhait de la Flandre de faire avancer le dossier de l'"optimalisation du Ring". Comme lui, Rudi Vervoort a souligné la volonté commune de faire progresser les modes alternatifs et notamment le réseau d'autoroutes cyclables reliant la périphérie au cœur de la capitale, de même que les projets de lignes de tramway interrégionales. Le premier tram-bus du Ring circulera d'ici quelques mois jusqu'à Bruxelles. Les permis ont été délivrés pour ce faire, y compris à Bruxelles.

Sur le principe, les deux chefs de gouvernements régionaux ont semblé regarder dans la même direction pour prolonger jusqu'à l'aéroport, sur 1,5 km, la ligne de tram de la STIB dont le terminus est situé à l'OTAN. Dans leur viseur: la liaison avec l'aéroport pour les voyageurs, mais aussi pour les travailleurs bruxellois actifs à Zaventem.

MM. Jambon et Vervoort ont également la volonté d'aborder avec la Région wallonne le dossier de la réglementation en matière de transport par taxi.

Selon Jan Jambon, les Régions sont par ailleurs "plus ou moins d'accord" à propos de l'intégration tarifaire, mais il faut encore s'accorder avec le fédéral à propos de la SNCB.

A propos de la taxe kilométrique, les deux Régions n'avancent pas dans la même direction. Le gouvernement flamand n'aborde pas la question d'une taxation au kilomètre des voitures dans sa déclaration, contrairement à l'exécutif bruxellois, mais il a été convenu de se parler des projets en gestation.

En matière d'emploi, la collaboration existante entre Actiris et le VDAB sera renforcée, notamment au niveau informatique, dans l'intérêt des chercheurs d'emploi.

La Flandre est demandeuse du développement de la 5G à Bruxelles en raison de l'implantation de nombreux sièges sociaux d'entreprises flamandes, a souligné Jan Jambon. Selon Rudi Vervoort, Bruxelles ne peut pas "rater le rendez-vous de la 5G" mais elle entend tenir compte des risques en matière de santé publique.