Les trains et les conditions hivernales ne font pas bon ménage. Afin d'éviter le chaos sur le rail, et à quelques heures des possibles premières neiges de la saison, le gestionnaire de réseau Infrabel se tient prêt à intervenir. Des mesures préventives et curatives sont appliquées.

La Belgique devrait connaître la première offensive hivernale de la saison dès ce mardi. Des chutes de neige sont attendues, au moins sur les hauteurs, et ce jusqu'à jeudi. Une aubaine pour tous ceux qui rêvent de balades dans des paysages enneigés ou de sports d'hiver en cette semaine de congé de Carnaval, mais le spectre de retards en cascade et de trains supprimés pour les usagers du rail.

Comment Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, se prépare-t-il à l'arrivée possible de la neige et du gel ?



Plusieurs techniques existent, tant préventives que curatives, et l'une d'entre elles est surprenante.



Grattage des caténaires et chauffage des aiguillages

Ce qu'il faut protéger avant tout, ce sont les caténaires, ces câbles situés au-dessus des voies qui alimentent les trains en électricité. Le givre ou la glace qui s'y déposent compromettent cette alimentation et la qualité de tension électrique vers le moteur du train. Selon les chiffres d'Infrabel, ce phénomène a causé environ 80 heures de retards cumulés sur le rail en 2018. La SNCB et Infrabel disposent de trains équipés d'un pantographe (bras articulé se trouvant sur le toit du train qui touche les caténaires pour conduire le courant électrique) renforcé et équipé d'un frotteur en acier qui va racler le givre sur la caténaire. A utiliser avec modération, précise Infrabel, car cette méthode a pour inconvénient d'user le cuivre des câbles électriques.

Autre élément crucial à protéger à tout prix : les aiguillages. Ils sont équipés d'un dispositif de chauffage, activable pour faire fondre la neige qui recouvrirait le moteur de l'aiguillage.



Une mesure, préventive celle-ci et toute nouvelle contre le givre, c'est la projection d'huile sur la caténaire. Ce dispositif est testé sur le réseau pour la première fois cet hiver. Il consiste à mettre en circulation sur les zones concernées par le gel un wagon plat, roulant à 30km/h et guidé par une caméra-laser. Un mélange d'huiles minérale et végétale est pulvérisé, à raison d'un litre au kilomètre. Ce gel, qui a fait ses preuves en Italie, limite la formation de givre sur les caténaires.

© Infrabel

"Ce train qui projette de l'huile passe aussi préventivement une fois par mois sur les lignes ardennaises", indique Marie Mole, porte-parole d'Infrabel.



Jamais de sel

Si les chutes de neige sont importantes, Infrabel dispose de deux locomotives chasse-neige pour dégager les voies et de membres du personnel qui peuvent déneiger certains endroits critiques à la main. En aucun cas, du sel sera épandu sur les voies car l'eau salée empêcherait la transmission de la géolocalisation des trains, qui nécessite de l'électricité.

Et enfin, pour lutter contre la perte d'adhérence des trains aux rails causée par l'humidité (elle a engendré 220 heures de retards cumulés lors de l'hiver 2018-2019), c'est une recette étonnante qui est utilisée. Deux fois par jour, avant les heures de pointe du matin et du soir, trois trains sont chargés d'appliquer sur la crête du rail une pâte appelée Sandinite. Elle se compose de fécule de pomme de terre, de sable et de particules métalliques et assure une adhérence optimale aux trains à ces points d'arrêt. Cet épandage ne sera pas activité ici car il remédie plutôt au problème de feuilles mortes à l'automne.

Infrabel va scruter les alertes météo dans les heures et jours qui viennent mais le gestionnaire du réseau ferroviaire semble confiant. "On ne prévoit que des chutes de neige fondante et en faibles quantités, avec des températures positives", déclare Marie Mole. Les dispositifs anti-givre et neige ne devraient donc pas être activés.