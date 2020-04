Dès le lundi 4 mai, le port du masque ou de toute alternative permettant de se couvrir le nez et la bouche, sera obligatoire dans les trains mais aussi dès l'entrée dans une gare et sur les quais, a précisé samedi la SNCB. Et l'entreprise ferroviaire prévient que des contrôles de police seront régulièrement effectués pour veiller au bon respect de cette mesure, décidée par le Conseil national de sécurité vendredi.

L'offre des trains, réduite depuis le 23 mars, sera également élargie à cette date. Elle reprendra dans sa quasi entièreté, annonce la SNCB, à l’exception, notamment, d’une grande partie des trains P circulant vers et depuis Bruxelles et des trains P circulant le mercredi midi et le dimanche soir.

Pour connaître les nouveaux horaires de trains, y compris les internationaux, les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyages de la SNCB, qui sera mis à jour à partir du 1er mai.

La SNCB conseille aux voyageurs d'étaler un maximum leurs déplacements et de privilégier des trajets durant les heures creuses, après 9h, avant 16h ou après 18h, par exemple.

La composition des trains restera maximale, pour permettre non seulement l'application de la distanciation sociale entre les voyageurs mais aussi de répondre à la demande qui sera croissante puisque de nombreux Belges reprendront le travail début mai.

Reprise du service d'assistance aux personnes handicapées et prolongation des cartes de dix trajets

Le service d’assistance aux personnes en situation de handicap, malvoyantes et à mobilité réduite en gare et dans les trains reprendra la 4 mai, sous certaines conditions qui seront détaillées sur le site de la SNCB. L’assistance devra notamment se faire sans contact physique et être demandée au moins 24 heures à l'avance.

La SNCB a par ailleurs pris la décision de prolonger la validité des cartes papier de dix trajets jusqu’au 30 juin 2020 pour celles qui arrivent à échéance durant la période de confinement, fait-elle savoir.

Comme c'est le cas actuellement, les trains seront nettoyés en profondeur et désinfectés à intervalles réguliers, indique la SNCB. "Dans les gares, un nettoyage renforcé des installations continuera. Il y aura toujours une attention particulière pour les surfaces avec lesquelles les voyageurs sont en contact telles que les tablettes, poignées, poubelles, automates de vente, rampes, etc", détaille-t-elle encore.