Les accompagnateurs devraient eux aussi être équipés de masques dès lundi. La SNCB s'y engage.

Dès le lundi 4 mai, le port du masque sera obligatoire dans les gares, sur les quais et à bord des trains. Lors d'une réunion organisée mardi entre la direction et les syndicats de la SNCB, l'entreprise a fait savoir qu'elle permettrait aux passagers d'acheter des masques en tissu et du gel hydroalcoolique dans 80 gares du pays. Des distributeurs de snacks seront vidés de leur contenu au profit de ces protections sanitaires.



De plus, la SNCB s'est engagée à équiper l'ensemble de son personnel qui en est contact direct avec la clientèle, comme les accompagnateurs, de masques chirurgicaux d'ici à lundi. Jusqu'à présent, ils travaillaient sans masque ou devaient les acheter eux-mêmes. Marianne Lerouge, la responsable de la CSC-Transcom secteur rail tient à souligner que si la SNCB ne respecte pas son engagement, les travailleurs concernés ne prendront pas leur service.



La manière dont le port obligatoire du masque des voyageurs sera contrôlée n'est pas encore claire. A priori, les agents de Securail et les stewards de la SNCB y veilleront, mais uniquement dans les gares et sur les quais. A bord des trains, c'est une autre paire de manches... On compte évidemment sur le civisme des passagers, voire sur le contrôle social. Mais il n'y a que la police qui peut intervenir pour verbaliser les contrevenants. Dans quelle mesure verra-t-on des policiers opérer des contrôles aléatoires ou réguliers dans les trains ? C'est une question qui reste encore sans réponse.

De plus, des tests de dispositifs de filtrage des voyageurs, composés de barrières Nadar, à l'entrée de certaines grandes gares, comme à Liège Guillemins, ont été effectués. Mais nul ne sait à ce stade s'ils seront définitivement mis en place à partir du 4 mai.

Au niveau interne, la CSC-Transcom se réjouit de la réactivation des organes de concertation sociale pour la prévention et la protection au travail, tant au niveau national que local. "Cela permettra au personnel de bien comprendre toutes les mesures (liées à la crise sanitaire) prises par la direction", déclare Marianne Lerouge.