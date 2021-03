Limiter le flux des voyageurs vers la mer : le casse-tête imposé à la SNCB Mobilité05:02 Guillaume Tom

La décision prise lors du Comité de concertation (Codeco) du 19 mars de limiter l’afflux vers la Côte belge durant les vacances de Pâques en a fait sourire plus d’un. Pour être tout à fait précis, c’est la manière dont sera régulé cet afflux qui a suscité des réactions, parfois vives. En effet, à partir du samedi 3 avril et durant tout le congé pascal, le voyageur de plus de 12 ans qui désire prendre le train pour se rendre à la mer ne pourra s’asseoir que sur les sièges côté fenêtre. Une mesure d’application uniquement dans les trains vers la Côte.