Mercredi, c'était le dernier jour pour demander le Railpass gratuit Hello Belgium qui permettra dès le 5 octobre de faire douze voyages en train en Belgique jusqu'au 31 mars. La SNCB a fait ses comptes et on peut dire que le succès est au rendez-vous puisque près de 3,6 millions de demandes ont été introduites.



Selon une enquête réalisée par la SNCB, la grande majorité des titulaires du Railpass gratuit compte l'utiliser pour des excursions. "Presque tous les répondants (95 %) indiquent qu'ils l’utiliseront pendant leur temps libre, pour une excursion ou une visite familiale ou chez des amis, surtout durant le week-end", écrit la SNCB dans un communiqué. Plus de la moitié des personnes sondées a l'intention d'utiliser leur pass le week-end.



Ils sont huit sur dix à avoir signalé leur envie de visiter des destinations moins habituelles, autres que la Côte par exemple.



Plus de deux tiers des demandeurs ont également fait savoir qu'ils comptent utiliser le Railpass dès ce mois d’octobre.

La SNCB précise encore que 10% des demandeurs du Railpass ne prennent jamais le train.