Les températures caniculaires qui devraient perdurer jusqu’à la moitié de la semaine prochaine au moins ont un impact significatif sur nos modes de vie. De nombreuses études le démontrent : les nuits sont moins récupératrices, le travail dans des locaux parfois surchauffés par le soleil est souvent plus pénible, la transpiration plus abondante et l’appétit moins important.

Ce que l’on sait moins, c’est que les fortes chaleurs peuvent aussi avoir un impact sur la sécurité routière. La fatigue et la déconcentration dues à des températures excessives peuvent influer sur notre manière de conduire. Souvent de manière négative.

L’institut Vias, expert en sécurité routière, vient de mener une étude qui tend à confirmer ces constats. L’organisme a recensé le nombre total d’accidents enregistrés par températures caniculaires sur les quinze dernières années. Et l’a comparé au nombre d’accidents enregistrés lors de journées dites normales.

Le résultat est effrayant : lors de périodes caniculaires - soit des périodes avec une succession d’au minimum 5 jours à plus de 25°C, dont au moins trois au-dessus de 30°C -, le nombre de collisions avec blessés ou tués augmente de 7 % par rapport à un jour classique. "Cela signifie que, chaque jour, on recense entre 8 et 10 accidents avec tués ou blessés en plus, confie Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Le nombre de tués et de blessés graves augmente lui de 14 %."

Selon Vias, ces périodes de canicule ont fait 332 tués et blessés graves supplémentaires sur les quinze dernières années, par rapport à des périodes aux températures plus agréables.

La canicule actuelle, qui devrait s’étaler sur huit jours, risquerait donc d’entraîner 60 à 70 accidents graves supplémentaires. Et causer le décès de 15 à 20 personnes. "Cette hausse du nombre d’accidents est notamment due à une présence plus importante des usagers faibles (NdlR : piétons, cyclistes ou motards) sur les routes."