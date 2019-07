En analysant de plus près les statistiques, on remarque que la Volkswagen Golf demeure la voiture préférée des Belges avec 7 931 exemplaires écoulés (9 080 pour la même période en 2018), la deuxième meilleure vente de la marque étant le Tiguan : 4 987 unités (6 115 en 2018).

La Renault Clio la talonne d’assez près avec 7 534 ventes (contre 7 145 en 2018). On observe que c’est un monospace (et non un SUV) qui représente la 2e meilleure vente de la marque au losange : le Scénic (5 164 unités). Un très beau chiffre, en augmentation du reste, par rapport à l’an dernier (5 045) pour une catégorie que l’on prétend délaissée…

On notera que chez Fiat, la 500 cartonne toujours autant avec 6 997 ventes réalisées, même si ce chiffre comprend toutes les versions de la 500 que l’on sait nombreuses.

Par ailleurs, il s’est vendu, ces six derniers mois, en Belgique plus de Mercedes Classe C (4 826) et Classe A (4 604) que de Peugeot 208 (4 054), que d’Opel Corsa (4 484) ou que de Ford Focus (4 063). Cela s’explique sans doute par la politique agressive de Mercedes pour ses ventes Fleet, mais quand même.

Notons aussi la bonne tenue de Mini (tous modèles ainsi dénommés) avec 4 163 voitures écoulées (pour, toutefois, 4 681 au premier semestre 2018).

Enfin, épinglons, dans la classe des SUV, l’un des best-sellers absolus (et pourtant pas si connu), le Hyundai Tucson, avec 6 997 ventes (très proches des 7 095 écoulés de janvier à juin 2018).