Il était attendu de pied ferme par près de 200 personnes ce lundi matin sur les coups de 10h50 en gare de Bruxelles-Midi. Militants écologistes, sympathisants du train, politiques, journalistes, tous étaient rassemblés pour assister à l'arrivée en gare du train "Nightjet" de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB.

Et pour cause, cela fait plus de dix ans maintenant que la Belgique attendait le retour des trains de nuits. Les Belges avaient fait le deuil en 2003 du train de nuit, qui reliait notamment les gares de Bressoux et Schaerbeek au sud de la France et à l'Italie. Mais depuis quelques années, dans plusieurs pays européens, et surtout en Autriche, les trains de nuit font peu à peu leur retour sur le réseau ferroviaire. La société fédérale des chemins de fer autrichiens, ÖBB, a en effet parié sur ce mode de transport depuis 2016.



(...)