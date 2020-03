La proposition de résolution PS pour un soutien européen au transport ferroviaire international de voyageurs, portée par la députée Mélissa Hanus, a été adoptée ce mardi en commission de la Mobilité de la Chambre.

Après 16 ans d'absence, le train de nuit avait fait son grand retour sur le sol belge le lundi 20 janvier dernier. Mais cette initiative résultait d'une volonté de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB, et non de la SNCB. Les raisons ? Entre l'absence de matériel roulant adapté, le manque de formation du personnel et le prix (trop) élevé du sillon, le retour de ce type de transport ne fait donc pas partie des priorités en Belgique.

"Le prix du sillon correspond au coût à payer par la compagnie en fonction de l’heure et du type de trajet. Et il faut savoir qu'en Belgique, le coût de ces sillons est un des plus élevés d’Europe. Mais d’ici quelques mois, son prix devrait diminuer L’absence de matériel adapté est également un problème chez nous, tout comme le fait que le personnel de bord n'est pas formé à ce type d’offre", explique Arnaud Wieclawski, cofondateur du collectif citoyen Back on Track Belgium, l’antenne belge du mouvement Back on Track, qui milite pour le retour des trains de nuit en Europe.

(...)