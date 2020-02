Qui dit vacances dit transhumance.

À la fin de cette semaine commencent les vacances de Carnaval et la transhumance vers les pistes de ski.

Cela dit, dans la plupart des pays voisins de la Belgique, les congés ont commencé plus tôt ou ils démarreront plus tard. Le trafic de fin de semaine s’annonce donc dense mais pas catastrophique.

En Belgique, le trafic sera chargé avec des embouteillages possibles vendredi après-midi et samedi matin. En France, vendredi, la circulation sera dense, avec quelques ralentissements possibles dans le Nord-Est. Ailleurs les routes seront dégagées. Samedi, les automobilistes devront prendre leur mal en patience dans la région Rhône-Alpes mais il ne devrait pas y avoir de problèmes ailleurs.

En Allemagne, on annonce du monde sur les routes vendredi et samedi avec un risque d’embouteillages dans le Sud, en direction de l’Autriche et de la Suisse. Les réseaux routiers suisse et autrichien risquent d’être chargés samedi.

S’agissant des retours, le vendredi 28 février s’annonce costaud dans le nord-est de la France. Le samedi 29 février est coté orange dans l’Est et principalement dans la région des Alpes. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, Touring envisage une circulation dense avec vendredi et samedi.

Enfin, en Belgique, le trafic sera dense le dimanche après-midi et le soir.