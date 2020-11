Le sondage en ligne réalisé en septembre dernier s'intéressait aux habitudes de déplacements à Bruxelles et à l'avis des répondants sur l'utilité d'une nouvelle ligne de métro.

Parmi les répondants, 30% habitent les communes concernées par le projet Métro 3. Les résultats montrent que trois quarts des répondants se déclarent favorables à une extension du réseau de métro à Bruxelles de manière générale, mais également et surtout, que trois quarts estiment que la nouvelle ligne de métro 3 sera utile.

Si la voiture est actuellement le moyen de transport le plus utilisé par les sondés (46%), 38 % déclarent utiliser le métro au moins 4 fois par semaine et un quart des répondants l'utilisent entre 1 et 3 jours par semaine. Seuls 11% n'utilisent jamais les transports publics en général et 12% n'utilisent jamais le métro. Un quart des répondants (27%) déclarent n'utiliser qu'occasionnellement le métro tandis qu'ils sont 39% à déclarer l'utiliser au moins 4 jours par semaine.

Les 18-34 ans déclarent utiliser davantage le métro (51%) que la voiture (41%).

Les participants qui utilisent quotidiennement le métro (5 jours ou plus/semaine) le font quasi à part égale pour aller travailler (47%), pour faire des courses (48%), pour les loisirs (52%) ou voir des proches (51%).

Assez logiquement, les personnes qui l'utilisent de manière plus occasionnelle (1 à 4 jours/sem.) l'utilisent avant tout pour voir leurs proches (48%), dans le cadre des loisirs (42%) ou pour faire leurs courses (37%). Les raisons professionnelles arrivent en quatrième position (29%)

Parmi les non-utilisateurs du métro, 45% expliquent que c'est parce qu'ils n'en ont pas l'utilité, 35% car ils n'ont pas de ligne présente dans le quartier et 10% parce qu'il n'y a pas de métro allant à leur destination.

Par contre 74% des Bruxellois déclarent que le métro est le moyen de transport le plus efficace pour se rendre à l'autre bout de la ville.

Actuellement, seulement 36% des répondants estiment l'offre de métro suffisamment étendue. Cela concerne principalement les communes qui ont le métro à leur disposition alors que ce pourcentage descend à 30% pour les répondants de Forest, Schaerbeek et Evere.

La même tendance s'observe dans les zones moins bien desservies en métro.

74% des sondés sont favorables à une extension du réseau et soutiennent la création de la nouvelle ligne de métro 3 vers le nord de la ville. Ce chiffre s'élève à 82% des répondants des communes de Forest, Schaerbeek et Evere.