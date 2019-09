La nouvelle ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) s’adresse aux Wallons et Flamands dans une lettre ouverte rassembleuse, positive et volontariste.

"Il y a urgence climatique. Et nous n’avons pas le luxe de perdre cinq ans. Sur le plan sanitaire d’abord, la pollution de l’air tue 600 personnes par an à Bruxelles. Sur le plan économique ensuite, la congestion automobile coûte plus de 8 milliards d’euros à la Belgique. N’oubliez pas non plus que la première cause de stress chez les Belges, ce sont les problèmes de mobilité. Cette urgence concerne les Bruxellois, les Wallons et les Flamands. À Bruxelles, nous avons pris nos responsabilités : l’extension du métro, le plan bus (+30 % d’ici 2022), sept lignes de tramway, etc."

