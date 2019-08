Samedi matin à 6h30, le trafic était déjà ralenti par 50 km de files dans la vallée du Rhône en France, sur la A7 Lyon - Orange, rapporte Touring. La journée est classée noire en France et rouge ailleurs en Europe dans le sens des départs. Entre 9h et 15h, la circulation sera très difficile. Touring relève aussi plusieurs petits bouchons en Allemagne (sur les autoroutes en direction de l'Autriche), en Autriche et en Suisse.

Le jour de chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens" est traditionnellement le pire sur les routes des vacances. Dans le sens des retours également, ce samedi est classé rouge. Touring s'attend à des heures de pointe de 11h à 18h.