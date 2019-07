Que se passe-t-il derrière les grilles des établissements pénitentiaires du pays ? Comment sont traités les détenus ? Leurs droits, leur dignité, leur vie privée sont-ils respectés ? Sans les commissions de surveillance, l’œil de la société dans les prisons, l’ombre serait encore plus compacte sur la réalité carcérale.

On compte aujourd’hui 31 commissions de surveillance pour les 35 prisons belges (dont 3 à Bruxelles et 16 en Wallonie). Les citoyens qui les composent sont d’anciens professeurs, des magistrats ou avocats à la retraite, des assistants sociaux… Ces instances ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Exemple : à Huy et à Marneffe, il n’y a qu’un commissaire de surveillance… Et à Namur, il n’existe carrément pas de commission.

(...)