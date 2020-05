La Wallonie vient de recevoir un nouveau lot de 2,2 millions de masques qu'elle avait commandés.

Après vérification de leur conformité et réservation de 20% de ceux-ci pour alimenter le stock stratégique interfédéral, 1,7 million de masques chirurgicaux seront distribués, dans les prochains jours, dans les services des secteurs santé et social pour lesquels la Région est compétente, annonce mardi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Concrètement, les masques seront distribués, par l'intermédiaire de l'AViQ, l'agence wallonne pour une vie de qualité, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins; les résidences-services; les services de santé ambulatoire (équipes palliatives et de santé mentale, transport médical non-urgent, promotion de la santé, plannings familiaux, etc.); les services d'aide aux familles; les centres de réadaptation fonctionnelle; les services d'accueil et d'hébergement dans le secteur du handicap; les maisons de soins psychiatriques ainsi que les collectivités sociales, telles que les maisons d'accueil et d'hébergement, les abris de nuit ou les relais sociaux.

Les 602 maisons de repos de Wallonie recevront plus de 40% de ce nouveau stock, a précisé la ministre.

Au total, depuis le 22 mars, la Wallonie a distribué, par vagues successives, 5,852 millions de masques chirurgicaux et 2,913 millions de masques FFP2 aux professionnels de soins et institutions des secteurs social et santé dont elle a la compétence.