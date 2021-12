Philippe Close : « A Bruxelles, on fait encore face à deux problèmes persistants dans le respect des mesures Covid »

« Je suis désolé mais je devrai interrompre cette interview à un moment », prévient d’emblée Philippe Close. Et pour cause, le bourgmestre de Bruxelles doit célébrer un mariage. « Ils ne seront que six, j’ai mal au cœur pour eux. Heureusement,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous