Le Parlement wallon va organiser un débat en urgence sur les inondations ce jeudi après-midi

A la demande du CDH et ensuite du PTB, les deux partis d'oppsotion au Parlement wallon, suivis rapidement par les trois partis de la majorité (PS-MR-écolo), un débat aura lieu en urgence à 14 h au sein de l'assemblée wallonne à propos des inondations qui touchent violemment une grande partie de la Wallonie depuis deux jours.



Il s'agira de discuter de la coordination des aides et secours de l'état des infrastructures hydrauliques (barrages, écluses) et de l'activation des procédures d’indemnisation via le fonds des calamités.