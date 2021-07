Pollution à Zwijndrecht : les tests sanguins commencent pour les habitants

Le coup d'envoi a été donné jeudi à l'analyse sanguine qui devrait permettre de mieux comprendre l'impact de la pollution locale par le PFOS - une substance classée comme perturbateur endocrinien et polluant organique persistant - sur les personnes vivant à proximité du site de l'usine 3M à Zwijndrecht (province d'Anvers). Quatre-vingts des 800 participants à l'étude se sont déjà présentés pour une prise de sang. Selon l'Agence flamande de la santé, environ 400 des 800 places ont été pourvues, mais des participants et participantes supplémentaires sont toujours recherchés. Cela s'explique en partie par le fait qu'il faut des volontaires de différentes tranches d'âge et provenant de zones plus ou moins éloignées de l'usine.

Les résultats des prises de sang sont attendus pour la mi-octobre. "Nous examinons les résultats au niveau du groupe, pour voir si les personnes qui vivent à proximité du site ont des valeurs plus élevées et si le fait de manger ses propres œufs ou légumes constitue alors un risque. Ainsi, nous pourrons voir si nous devons assouplir ou renforcer les précautions actuelles", explique Elly Den Hond de l'Institut provincial d'hygiène d'Anvers, qui réalise les tests sanguins. Les participants à l'étude recevront leurs résultats personnels à l'issue de celle-ci.

Les résultats seront également utilisés pour préparer une enquête à plus grande échelle et plus approfondie à l'automne. "Il s'agira d'une étude biométrique menée par le département de l'environnement", précise Joris Moonens, de l'Agence flamande de la santé. "On utilisera une méthodologie plus étendue, sous différents angles, dans l'espoir, entre autres, de mieux comprendre la manière dont les gens sont exposés au PFOS."