Alors que le bilan a grimpé à 20 personnes décédées, et que 41.000 ménages se retrouvent toujours sans électricité, Alexander De Croo, Jan Jambon, Elio Di Rupo et Annelies Verlinden ont donné une conférence de presse, ce vendredi à 16H.

Alexander De Croo annonce un jour de deuil national: "Il s'agit peut-être des inondations les plus graves de l'histoire du pays"

"Notre pays traverse des moments très difficiles", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). "Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches, et le pays tout entier pensent à eux. Ce qui aurait dû être de belles journées d'été sont soudainement devenues des journées sombres, noires, pour beaucoup de nos compatriotes."

Alexander De Croo indique que l'évaluation finale n'est pas encore terminée, mais il parle des "pires inondations que notre pays ait jamais connues, probablement". Le mardi 20 juillet sera un jour de deuil national. Les célébrations des jours fériés du 21 juillet seront écourtées.



"L'armée belge fait son possible pour accueillir les victimes. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude aux services de secours qui ont parfois mis en péril leur propre vie," a continué Alexander De Croo. Le Premier ministre a également rappelé que les indépendants touchés par les intempéries recevront des aides supplémentaires.

"Nous avons reçu beaucoup de solidarité internationale. Nos services de secours ont reçu beaucoup d'aide de l'étranger, dont une aide logistique", souligne le Premier.



112 communes touchées

"Je me suis rendue à Chaudfontaine hier, dans des zones où on a assisté à des pluies exceptionnelles, des choses qu'on ne voit qu'une fois tous les 200 ans. J'ai vu des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient", a expliqué Madame Verlinden.

"Officiellement, il y a eu 20 décès jusqu'à présent", déclare la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). "Neuf victimes ont été identifiées. On a parlé précédemment de 23 décès, mais tous n'ont pas encore été officiellement confirmés. Vingt autres personnes sont toujours portées disparues. Au total, 112 communes ont été touchées par les inondations", précise la ministre.

La ministre de l'Intérieur explique également que des drones et des hélicoptères continuent de rechercher les personnes en détresse. La ministre a activé le système d'aide européen. "Nous avons reçu des aides de nombreux pays. Plus de 250 secouristes étrangers, 20 bateaux et quelques hélicoptères ont été envoyés pour nous aider", explique Verlinden.

"Les dégâts seront énormes et les biens de nombreuses personnes ont disparu. Le chemin sera long et difficile. J'espère que la solidarité dont j'ai été témoin hier va se poursuivre. Ne perdons pas espoir dans l'avenir", insiste la ministre.

Des mesures prises en Wallonie

Elio Di Rupo a lui annoncé plusieurs mesures prises pour aider les victimes en Wallonie :

Un prêt financier d'un maximum de 2500 euros est immédiatement disponible pour toutes les personnes sinistrées via les bourgmestres

2,5 millions ont été accordés aux gouverneurs pour leur permettre, avec les bourgmestres, de procéder aux aménagements les plus urgents.

Les indépendants et les entreprises pourront bénéficier de prêts (jusque 50 000 euros) à taux 0.

5 millions d'euros sont débloqués afin de rémunérer du personnel supplémentaire pour aider les communes à déblayer les lieux.