Comment la Wallonie va traquer la fraude fiscale

La majorité wallonne (PS-MR-Écolo) va s’attaquer de front à tous ceux qui fraudent le fisc. Précisons qu’il ne s’agit pas de mettre en place de nouvelles taxes, comme le gouvernement s’y est engagé en début de législature, mais plutôt de corriger certains abus et surtout de renforcer la traque de tous ceux qui essaient de se soustraire aux contributions. "Ce nouveau décret permettra de lutter plus efficacement contre des pratiques destinées à échapper et/ou à contourner certains impôts, pratiques qui reportent sur l’ensemble de la société le poids de la non-contribution de certains acteurs", explique le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR).

La Wallonie va notamment créer une procédure fiscale pénale spécifique à la lutte contre la fraude. "La fraude fiscale prive la Wallonie de l’intégralité des recettes de l’impôt mais sous-entend également des comportements dangereux pour la société à plus d’un titre. L’abus fiscal, qui n’est quant à lui pas illégal, mais qui impacte également les recettes, consiste à optimiser sa situation pour minimiser le poids de l’impôt grâce à l’exploitation de failles législatives", explique encore le ministre.

Le gouvernement wallon entend surtout rendre l’impôt plus juste en Wallonie. Il s’agira d’instaurer une disposition générale anti-abus pour prévenir tous les cas dans lesquels l’intention du législateur wallon ne serait volontairement pas rencontrée. Les délais extraordinaires d’investigation et de taxation passeront ainsi de 5 ans à 10 ans lorsque l’administration fiscale aura mis au jour une intention frauduleuse ou un dessein de nuire.

Du changement dans les donations

Les délais spéciaux de taxation iront jusqu’à 10 ans notamment pour les taxations sur base d’éléments nouveaux portés à la connaissance de l’administration. Les amendes en matière fiscale seront renforcées et les fonctionnaires du fisc jouiront d’un statut de lanceurs d’alerte qui leur permettra de ne pas devoir respecter le secret professionnel lorsqu’ils découvriront une fraude.

En matière de droits de succession et de droits d’enregistrement, le décret fiscal va aussi apporter des nouveautés. La Wallonie va ainsi mettre fin à "la possibilité de contourner le paiement des droits de succession en effectuant une donation sous terme suspensif du décès du donateur. On ne payera plus de droits d’enregistrement au moment de la donation mais bien des droits de succession au moment du décès", explique Jean-Luc Crucke.

Enfin, les possibilités d’échapper à la taxation en droits de succession via un mécanisme d’assurance-vie seront fortement réduites.

Le dernier point concerne la fiscalité automobile. Le régime fiscal favorable des véhicules utilitaires sera réservé aux utilisateurs professionnels exclusivement. Le régime fiscal qui concerne les véhicules "ancêtres" (NdlR : un véhicule peut bénéficier de ce statut alors qu’il a atteint trente ans) sera autorisé si et seulement si le véhicule dispose d’une immatriculation spécifique à ce statut.

Le ministre annonce encore qu’il va analyser les mécanismes d’exemption et d’exonération de la fiscalité automobile.