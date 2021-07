Les intempéries désastreuses, la dignité de De Croo, les polémiques et la solidarité: retour sur la semaine politique (PODCAST)

Alexander De Croo annonce un jour de deuil national: "Il s'agit peut-être des inondations les plus graves de l'histoire du pays"

Alors que le bilan a grimpé à plus de 20 morts, et que 41.000 ménages se retrouvent toujours sans électricité, Alexander De Croo, Jan Jambon, Elio Di Rupo et Annelies Verlinden ont donné une conférence de presse, ce vendredi à 16 heures.