À quoi va ressembler la suite de notre été ? "Nous n’allons pas commettre les erreurs que les Pays-Bas ont faites" (DIRECT)

Reporté à ce lundi en raison des violentes intempéries qui ont frappé la Belgique, un Comité de concertation se réunit à 14 heures pour discuter de la suite de l'été. Les débats se feront dans un contexte différent de celui des précédentes réunions, puisque notre pays fait face depuis deux semaines à un rebond épidémique. Les contaminations et les hospitalisations sont à nouveau à la hausse. On ne s'attend donc pas à ce que les autorités annoncent de plus amples assouplissements pour le semaines à venir. Au contraire, elles pourraient faire marche arrière concernant plusieurs points annoncés précédemment, comme les grands événements. “Nous n’allons pas commettre les erreurs que, par exemple, les Pays-Bas ont faites, a déjà annoncé Alexander De Croo sur VTM. Pour les coronapass, il faut avoir été entièrement vacciné depuis quinze jours ou recourir à un test PCR de haute qualité. Nous allons également empêcher les gens de tricher avec les coronapass. Je suis convaincu que le secteur de l’événementiel saura y faire face.”



Si les mesures annoncées par Emmanuel Macron seront également abordées, la Belgique ne devrait pas emboîter le pas à son voisin. Il n'y aura donc pas d'obligation vaccination pour les soignants. “Quand je vois le chemin parcouru ces derniers mois pour convaincre les gens, il n’en est pas question”, a acté le Premier ministre.



Suivez l'actualité concernant ce nouveau Comité de concertation en direct ci-dessous.