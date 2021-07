"Régionaliser les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne va rien améliorer, au contraire !"

La Région wallonne vise ouvertement plusieurs compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Une Belgique fédérale limitée à quatre Régions est de plus en plus évoquée. Les jours de la FWB sont-ils comptés ? La cheffe de groupe CDH à l’assemblée, Alda Greoli, ne mâche pas ses mots pour réfuter ce scénario.

"Les discours simplistes me font sortir de ma tranquillité habituelle, confie-t-elle. Pense-t-on vraiment qu’on va améliorer et simplifier la vie des gens et des acteurs concernés par l’enseignement, la culture, l’aide à la jeunesse, etc, en régionalisant ces compétences ? Bien au contraire !"

Certains estiment que la Fédération Wallonie-Bruxelles est appelée à disparaître en raison de sa précarité budgétaire. Qu’en pensez-vous ?

Cet argument ne tient pas la route. D’abord, en quoi un fonctionnement à quatre Régions sera-t-il moins cher ? Côté francophone, il faudra deux administrations de l’enseignement, de la culture, etc. Ensuite, à ceux qui opposent la capacité fiscale des Régions au manque de ressources propres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je demande en quoi consiste cette capacité dans la réalité. Y a-t-il une volonté politique de lever des impôts supplémentaires ? Il ne me semble pas. La Région wallonne ne l’a pas fait, que je sache, pour financer l’assurance autonomie. Je pense, moi, que cette capacité est purement théorique. Même le ministre du Budget, Frédéric Daerden (PS), l’a reconnu. C’est juste un argument politique. Pour qu’il y ait une vraie capacité fiscale, il faudrait une capacité contributive potentielle, et ce n’est pas le cas… Enfin, les Régions sont dans un état budgétaire encore pire que la FWB.

Vous êtes quand même d’accord sur le constat budgétaire catastrophique ?

Bien sûr, mais pas sur la solution. Il faut raisonner en termes de solidarité, pas de structures. À ce sujet, on a bien vu qu’il était plus facile de faire des ponts quand les ministres avaient une double casquette, à la fois communautaire et régionale, ce qui n’est malheureusement pas le cas actuellement. Il faut des structures qui obligent Régions et FWB à dialoguer, sinon elles ne se parlent pas. Avec les doubles casquettes, on gagne en solidarité et en efficacité. D’autre part, pour moi, la question centrale n’est pas tant la disparition ou pas de la Fédération que l’émiettement de ses compétences.

Quel serait le risque ?

La manière dont les Régions et la Fédération gèrent les compétences est différente. En Régions, l’adéquation aux besoins à court terme est plus forte. En FWB, on est sur du long terme. Il y aurait donc un risque de voir une volonté d’adéquation plus forte à l’immédiateté prendre le dessus. Les francophones doivent s’interroger sur la manière dont ils peuvent améliorer la gestion des compétences qu’ils ont à gérer. On doit se demander comment organiser la solidarité entre les francophones avant de penser à essayer de gagner un peu de pouvoir en plus. C’est ça, la question de base. Côté flamand, les compétences communautaires sont restées communautaires. Un passage à quatre Régions ne changera rien pour eux. S’ils poussent à ce scénario, c’est parce qu’ils savent qu’il affaiblirait les francophones. Pour ces derniers, les compétences seraient coupées en deux.

Avec quelles conséquences concrètes ?

Va-t-on renégocier le Pacte d’excellence ? L’appliquer dans une Région et pas une autre ? Les deux Régions seront-elles en concurrence dans le mécanisme de la "clef élèves" qui détermine aujourd’hui le financement de l’enseignement par le fédéral ? Aura-t-on des diplômes différents en Wallonie et à Bruxelles ? Les compagnies de théâtre devront-elles rentrer deux dossiers pour pouvoir aller jouer ailleurs que dans leur Région ? Un transfert de compétences, c’est entre 5 et 10 ans de travaux lourds avant que les choses fonctionnent correctement, le temps de tout organiser. Après les crises que nous vivons, a-t-on encore du temps à perdre à complexifier davantage la vie des gens ? Tout le monde est d’accord pour reconnaître l’importance des compétences gérées aujourd’hui par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les enjeux sont fondamentaux pour la population. On ne peut pas mettre en danger des matières aussi importantes.