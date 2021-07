Wouter Beke: "Pour moi, la vaccination obligatoire n'est pas un tabou"

80% des médecins pour la vaccination obligatoire chez les soignants

Près de 80% des médecins, spécialistes et généralistes, francophones et flamands, sont en faveur de la vaccination obligatoire chez les soignants, rapporte lundi Le Spécialiste sur base d'un sondage lancé en ligne début juin et auquel près de 700 consœurs et confrères ont répondu.