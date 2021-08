Accueil Belgique Politique belge Sarah Schlitz, une secrétaire d’État si peu discrète Sarah Schlitz, par une décision - la nomination d’Ihsane Haouach - a fait trembler la majorité fédérale. Entrée en politique en 2012, elle a rapidement gravi les échelons : députée en 2019 et secrétaire d’État en 2020. Mais qui est-elle ? © JC Guillaume Frédéric Chardon Journaliste politique







Le promeneur qui gravit la rue Pierreuse, à Liège, ne se déplace pas que dans l’espace et le temps. De station en station, son ascension l’expose à un certain type d’idée. Dominant l’ancien palais des Princes-Évêques, les antiques façades qui se succèdent offrent au regard un bon échantillon des combats, des tabous et des néologismes qui animent la gauche alternative. Dans la vitrine d’une librairie "militante", on trouve du Gramsci, des ouvrages sur l’anarcho-indigénisme, sur l’écologie sociale, sur l’écoféminisme. En face, collés aux fenêtres, des slogans contre la présence...