Le CDH termine sa mue et "passera le relais à un nouveau mouvement politique" en février

Dans un entretien à L’Écho, vendredi, le président du CDH est revenu sur le processus de refondation en cours de son parti. Maxime Prévot a ainsi annoncé que le CDH, ex-PSC, terminait progressivement sa mue et qu’il "passera le relais à un nouveau mouvement politique" en février prochain.



"Nous avons pu associer 20 000 personnes avec la plateforme ‘Il fera beau demain’, il y a donc une attente pour un mouvement politique plus participatif et moins empêtré dans les vieilles pratiques. C’est ce que nous souhaitons proposer […]", a-t-il expliqué au quotidien. Interrogé sur la future dénomination du parti, Maxime Prévot a laissé entendre qu’elle serait dévoilée au même moment que le lancement du nouveau mouvement politique, soit endéans les six mois.