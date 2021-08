Sophie Wilmès: "S’il faut changer de direction sur les retours forcés, je n’ai aucun problème à l’envisager"

Migration: la commission de l'intérieur convoque une réunion extraordinaire sur la question des migrants afghans le 23 août

La commission de l'intérieur de la Chambre devrait se réunir, avant même la reprise de la session parlementaire, le 23 août et le 1er septembre prochains pour discuter de l'accueil de demandeurs d'asile afghans et des inondations meurtrières de la mi-juillet dans l'est de la Belgique, a-t-on appris jeudi de sources parlementaires.