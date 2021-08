Bart De Wever veut que des "mesures urgentes" soient prises: la situation en Afghanistan "a également un impact en Belgique"

Ce dimanche, la capitale afghane tombait aux mains des talibans. Ce lundi, alors que des images dramatiques d'Afghans tentant de fuir à tout prix leur pays nous arrivent de l'aéroport de Kaboul, le président de la N-VA, s'est exprimé sur Twitter. Bart De Wever a ainsi tenu à souligner que, selon lui, l'arrivée au pouvoir des talibans ne sera pas sans conséquence chez nous.

"La prise du pouvoir par un groupe terroriste en Afghanistan a également un impact ici. Les talibans encouragent l'extrémisme religieux et violent et participent au trafic d'armes et de drogues. Une analyse des menaces est nécessaire. Le gouvernement fédéral doit prendre des mesures urgentes", a-t-il partagé.