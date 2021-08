Par précaution, le MR a déjà acheté le nom de domaine "mouvement des libertés"

L'asbl Gestion et Action Libérale (GAL) a acquis mercredi le nom de domaine "mouvementdeslibertes.be", a fait remarquer jeudi le spécialiste en communication politique, Michel Henrion, sur Twitter.



Cette initiative de l'asbl qui gère les finances du MR suit la parution d'un article dans notre journal révélant que le Mouvement réformateur envisageait de changer de dénomination afin de mettre en avant le mot "liberté", racine du libéralisme.

Le Mouvement Réformateur a été porté sur les fonts baptismaux en 2002 pour remplacer la fédération PRL-FDF-MCC qui s'était constituée au cours des années précédentes. Près de 20 ans plus tard, et dix ans après le départ du FDF, le nouveau président, Georges-Louis Bouchez, a entrepris un mouvement de refondation à la fois statutaire et doctrinal. Un congrès statutaire est prévu le 17 septembre, le travail doctrinal se poursuivra quant à lui dans les mois qui viennent tandis qu'un événement conjoint avec l'Open Vld devrait marquer les 175 ans du parti libéral, vraisemblablement au mois d'octobre. Dans ce cadre, un nouveau nom pourrait voir le jour. Le travail est encore long avant de choisir un nouveau nom et, si une telle décision était prise, elle achèvera un travail de fond, précisait-on mercredi au boulevard de la Toison d'or.



En attendant, par mesure de précaution, le MR a acquis sur DNS le nom de domaine "mouvementdeslibertes.be". La perspective d'une nouvelle dénomination du parti libéral francophone n'enchante pas tout le monde au MR. Le rival de M. Bouchez lors de l'élection présidentielle interne, le député et ex-ministre Denis Ducarme, a appelé à la concertation sur ce thème, en rappelant notamment qu'à la suite de la crise qui avait secoué le parti après la constitution du gouvernement fédéral, un "G11" composé de plusieurs personnalités libérales, avait été mis en place pour assister le président. A ses yeux, la seule référence aux libertés offre une vision trop réductrice des valeurs du parti, nous a-t-il expliqué.