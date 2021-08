Georges-Louis Bouchez s'en prend à Rudi Vervoort et sa gestion de la crise sanitaire à Bruxelles: "Les échecs s'accumulent"

Alors que la situation épidémiologique est critique à Bruxelles, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort expliquait ce matin, sur Bel-RTL, que la capitale devrait attendre encore avant de lever les restrictions sanitaires, contrairement au reste du pays. Le socialiste s'est même dit favorable à l'extension du pass sanitaire, à quelques heures du comité de concertation.

Une sortie qui a fait réagir Georges-Louis Bouchez. Le président du MR a taclé Vervoort et le gouvernement bruxellois pour sa gestion de la crise sanitaire. "Les échecs s'accumulent... jusqu'à quand ? On ne peut laisser cette majorité tuer notre belle région capitale, moteur et vitrine de la Belgique", a tweeté le libéral, qui juge visiblement le gouvernement responsable de la situation, qui ne permet pas d'alléger les mesures.