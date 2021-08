Accueil Belgique Politique belge Christophe De Beukelaer : "Rien n’a changé sur le climat malgré l’arrivée des écolos" Au nom du CDH, Christophe De Beukelaer défend une approche climato-pragmatique. Antoine Clevers Journaliste service Belgique



D’ici six mois, le CDH aura vécu et laissera la place à un nouveau mouvement politique qui, à en croire la promesse de ceux qui portent le projet, sera plus participatif, plus innovant, plus audacieux. Le député bruxellois Christophe...