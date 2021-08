"Difficultés d'accès" et "risque d’attentat à la bombe" : De Croo explique pourquoi la Belgique met fin aux évacuations depuis Kaboul

L'opération belge Red Kite d'évacuation de Kaboul vers Islamabad a permis d'évacuer 1.400 personnes de Kaboul vers la capitale pakistanaise Islamabad, a indiqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, au cours d'une conférence de presse. Les C-130 de la Défense ont effectué 23 rotations.



Le gouvernement a décidé mercredi soir de mettre un terme à la première phase de l'opération en raison d'informations sur la situation sécuritaire à l'aéroport de Kaboul, notamment le risque d'un attentat suicide.

"La sécurité a toujours été notre priorité. Dès le début de l’opération Red Kite, on a bien vu que la situation était très chaotique et dangereuse à Kaboul. Mercredi, pendant la journée, la situation s’est fortement dégradée. Très concrètement, nous avons obtenu des informations de source américaine mais aussi d'autres pays expliquant qu’il y avait une imminence d’attentat à la bombe dans l'environnement de l'aéroport. On a aussi vu que les accès devenaient de plus en plus difficiles, voire impossibles."

Le Premier ministre a ensuite expliqué que "tous les Belges et toutes nos équipes qui étaient sur le tarmac de l'aéroport ont été évacués". En tout, 1400 personnes ont été évacuées via des vols effectués par la Belgique. Parmi elles, "des ayants droit belges, mais aussi beaucoup de gens que nous avons transporté d'autres pays, notamment pour les Pays-Bas".