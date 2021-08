Accueil Belgique Politique belge L’action des lobbys sur les députés va-t-elle devenir plus transparente ? Une pétition demande la mise en place d’un registre des lobbies au Parlement wallon. © BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

Le Parlement wallon, à l’instar des assemblées parlementaires de la plupart des pays démocratiques, est un lieu où on légifère - on y vote, en fait, des décrets et non des lois mais en Belgique il n’y a pas de hiérarchie entre ces deux normes. Pour cette raison, de nombreux groupes d’intérêts...