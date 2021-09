Inondations en Wallonie : "Tout ne pourra pas être reconstruit tout de suite, ni en même temps"

Intempéries : des containers pour les indépendants wallons touchés par les inondations

Des containers seront mis à disposition des indépendants et des commerçants impactés par les inondations qui ont durement frappé la Wallonie à la mi-juillet, annoncent mercredi Willy Borsus et Christophe Collignon, ministres régionaux de l'Economie et du Logement.