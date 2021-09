Réformes des pensions: les négociations seront rudes au sein de la Vivaldi…

Les Belges pourront prétendre à une pension anticipée dès 60 ans après 42 ans de carrière, affirme Karine Lalieux

Tous les Belges pourront prétendre à une pension anticipée dès 60 ans s'ils affichent une carrière de 42 ans et toucheront un bonus s'ils prestent plus longtemps, annonce la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), qui s'exprime vendredi dans L'Echo, De Tijd, Le Soir et les titres Sudpresse.