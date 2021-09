Sur la carte des voyages du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la région bruxelloise est en rouge foncé. La situation sanitaire y est plus inquiétante qu'en Flandre et en Wallonie. Le taux de vaccination y est faible et le variant delta circule de façon préoccupante. Faudra-t-il de nouvelles règles pour combattre le virus ? Certains le pensent. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden ( CD&V) n'exclut pas l'idée. Elle plaide pour élargir l'utilisation du Covid Safe Ticket, pour le moment utilisé pour les évènements de masse.

À la VRT, elle explique qu'il faut "absolument éviter de fermer à 100 % certains secteurs où les gens ne peuvent plus s’en sortir. On n’en veut pas. Nous avons cet instrument, mais que nous devons doser. Nous sommes en ce moment en train de préparer le terrain pour aider Bruxelles pour permettre une éventuelle utilisation plus large du corona pass."