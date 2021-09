Accueil Belgique Politique belge Défi recale l’idée d’un groupe commun avec le CDH à la Fédération: "J’étais d’accord de creuser l’idée, mais à deux conditions" C’est en partie la raison pour laquelle les députés Magdalijns et Maison ont quitté le Parlement. © BELGA / Reporters Antoine Clevers Journaliste service Belgique



Tentative avortée. Le CDH et Défi ont très sérieusement envisagé de former un groupe commun "technique" au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB ou Communauté française). Un protocole de cohabitation avait même été défini. Mais La Libre a appris que, le lundi 23 août, l'intergroupe parlementaire de Défi (son bureau politique) a enterré le projet. Et c'est...