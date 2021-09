"La nervosité est palpable" : l’extension du pass sanitaire à Bruxelles divise le gouvernement régional

"C'est un peu la Bérézina à tous les étages": le MR juge que l'économie bruxelloise est une "victime collatérale" des échecs du gouvernement Vervoort

Le député et président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh a une nouvelle fois reproché jeudi aux autorités bruxelloises de "ne pas avoir réagi plus tôt face au manque d'adhésion à la vaccination visible dès le mois d'avril" et a imputé au gouvernement bruxellois la responsabilité de ses échecs à "l'égard de l'économie de la capitale, qui en est la victime collatérale systématique".