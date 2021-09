Coronavirus : le parlement flamand augmente le nombre de députés présents en plénière

Le bureau du parlement flamand a décidé lundi d'élargir, de 39 (plus le président de l'assemblée) à 70, le nombre de députés admis dans l'hémicycle lors des débats, qui avait été fortement réduit en raison de la crise sanitaire.

Le parlement flamand se réunissait depuis près d'un an et demi en format réduit, en application des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus décrétées par le pouvoir fédéral. Ainsi, le nombre de députés admis en séance plénière était limité à 39, plus la présidente de l'assemblée, Liesbeth Homans (N-VA).

Le bureau élargi du parlement a décidé lundi de porter ce nombre maximal à 70 - sur les 124 sièges que compte l'assemblée. Cette mesure s'appliquera dès la "déclaration de septembre", que le ministre-président, Jan Jambon (N-Va), prononcera le 27 septembre, avant un débat parlementaire deux jours plus tard, a indiqué une porte-parole de Mme Homans, Ellen Van Orshaegen, à l'agence Belga.

Les mesures sanitaires en vigueur à Bruxelles ne permettent pas, dans l'état actuel des choses, d'aller au-delà, dans l'attente d'un éventuel assouplissement à partir du 1er octobre, a-t-elle précisé. Le port du masque sera toutefois encore requis pour les députés présents dans l'hémicycle, à l'exception de celui qui prend la parole.

Les commissions parlementaires seront pour leur part autorisées à choisir au cas par cas le mode de réunion: physique, numérique ou hybride, a encore indiqué Mme Van Orshaegen.