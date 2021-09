"Attends tu vas voir, on va s’occuper de toi!" : le groupe PS montois dénonce un dérapage de Georges-Louis Bouchez lors du conseil communal

Ce mercredi soir, le groupe PS montois dénonce par voie de communiqué un dérapage de Georges-Louis Bouchez lors du conseil communal de Mons de mardi soir. Le président du MR aurait proféré des menaces à l'égard d'un conseiller communal du groupe PS, Jean-Paul Deplus."Attends tu vas voir, on va s'occuper de toi", aurait-il déclaré à son attention.



Des propos tenus en séance publique jugés "éloquents" et "inacceptables"par le groupe Ps montois qui évoque un énième dérapage du chef de file du groupe "Mons en mieux" (MR). "Après les attaques récurrentes et désormais habituelles de Mons en mieux contre les membres du collège communal, voici que l'on monte d'un cran supplémentaire, en s'attaquant à des conseillers communaux."

Contactée par nos soins, la porte-parole de monsieur Bouchez dit ne pas être au courant d'un tel événement.