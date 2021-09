Pas de commission d’enquête au fédéral sur les inondations... pour le moment

Mercredi, lors d’une réunion de la majorité Vivaldi à la Chambre, il a été décidé de programmer prochainement une commission mixte Intérieur-Défense-Santé pour faire le point sur la gestion fédérale des inondations meurtrières de la mi-juillet.

Plusieurs partis – N-VA et PTB dans l’opposition, mais aussi Écolo dans la majorité – avaient plaidé pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire à la Chambre, à l’instar de ce qui se fait au Parlement wallon. Mais, d’une part, la majorité a finalement voulu éviter de brouiller le message en regard, justement, du travail mené en Wallonie. Et, d’autre part, la commission d’enquête pourra toujours être installée si les réponses apportées lors de la future commission mixte par les ministres Verlinden (Intérieur, CD&V), Dedonder (PS) et Vandenbroucke (Santé, Vooruit) sont jugées insatisfaisantes.

Parmi les questions soulevées : le bien-fondé de la réforme de la protection civile sous le gouvernement Michel (et le passage de six à deux casernes) ou la célérité de l’intervention de l’armée.