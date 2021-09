"À un moment, il faut forcer le cheval à boire": suivez en direct les dernières informations concernant le Comité de concertation

Un nouveau Comité de concertation se réunit ce vendredi 17 septembre pour discuter de la marche à suivre pour les mois à venir. Au menu des débats figurent notamment le Covid Safe Ticket bruxellois, un possible allègement concernant le port du masque et la réouverture très attendue des discothèques.



Ces derniers jours, plusieurs personnalités politiques flamandes ont appelé à ce que les mesures soient assouplies au nord du pays au vu du taux de vaccination élevé. De l'autre côté de la frontière linguistique, on se montre plus prudent. Quelle posture va adopter le Comité de concertation ? Suivez toutes les dernières informations ci-dessous.