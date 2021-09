De Croo : "Cette épidémie est en train de devenir une épidémie des non-vaccinés"

Le taux de vaccination globalement élevé dans l'ensemble du pays a permis au Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), d'entamer la conférence de presse qui suivait le Comité de concertation (Codeco) avec "des bonnes nouvelles". Elles concernent le taux de vaccination total de la population. Il atteint 91,8 % pour les personnes de plus de 65 ans alors que 71,9 % de la population totale est complètement vaccinée. Des chiffres encourageants et qui permettent de lever l'une des dernières restrictions en vigueur : le port du masque, qui ne sera plus obligatoire partout dès le 1er octobre.

Concrètement, le masque devra être porté - dès l’âge de 12 ans - dans les transports en commun, les gares, les aéroports, les établissements de soins, pour le personnel et les patients/clients de métiers de contact médicaux et non médicaux.

Le masque reste aussi obligatoire lors d’événements et représentations culturels, compétitions sportives et entraînements et lors de congrès rassemblant plus de 500 personnes à l’intérieur quand le CST n’est pas utilisé.

Une bonne nouvelle relative puisque les autorités régionales ont la possibilité de prévoir des mesures plus sévères. "Là où le taux de vaccination n'est pas élevé, les assouplissements ne seront pas possibles", a précisé Alexander De Croo.

Bruxelles compte sur le Covid Safe Ticket

Ainsi, le ministre-Président flamand, Jan Jambon (N-VA), s’est félicité du taux de vaccination élevé dans le nord du pays - notamment chez les jeunes - ce qui lui permet de faire tomber le masque dès le 1e octobre.

En Wallonie, la situation est plus ambiguë. Elio Di Rupo (PS) appelle à la prudence, d’autant que la pandémie semble reprendre de plus belle à Liège, ce qui inquiète le gouvernement wallon qui annoncera, dans les prochains jours, si les mesures sanitaires seront - ou non - levées.

À Bruxelles, la situation sanitaire est loin d’être des plus radieuses. C’est là que le taux de vaccination est le plus faible du pays. Sans surprise donc, aucun allégement des mesures n’a été annoncé.

© BELGA

Le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) a toutefois rappelé que l’extension du CST devrait permettre d’alléger quelque peu le quotidien des personnes vaccinées. Le socialiste espère également que le CST incitera à la vaccination.

"Ni défendable, ni tenable"

Alexander De Croo a regretté cette situation disparate entre les différentes régions. Si le Premier ministre a salué les initiatives en place notamment à Bruxelles pour combler le retard dans la campagne de vaccination, le libéral a prévenu les personnes non vaccinées. "Cette épidémie est en train de devenir une épidémie des non-vaccinés. Ceci n'est pas défendable et n'est pas tenable", a-t-il lancé.

"Mais je ne jette la pierre à personne", a toutefois ajouté le Premier ministre, préférant tenter de sensibiliser, encore un peu plus, les hésitants et les récalcitrants, en précisant que les unités Covid sont actuellement occupées par des personnes qui ont refusé le vaccin. "98 % des personnes hospitalisées sont soit non vaccinées, soit n'ont qu'une seule dose. Pas besoin d'autre preuve", a ajouté Elio Di Rupo.

© BELGA

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a quant à lui rappelé que la situation sanitaire n’inquiète pas qu’à Bruxelles, pointant certaines communes flamandes notamment. Frank Vandenbroucke a par ailleurs salué les efforts des différentes régions pour tenter d’endiguer la propagation du virus, notamment en élargissant le CST en région bruxelloise. Le ministre a également martelé qu’il était important d’aérer les lieux, en toutes circonstances.

L’obligation vaccinale du personnel médical

L'autre "bonne nouvelle" annoncée par Alexander De Croo concerne le monde de la nuit puisque les discothèques pourront rouvrir moyennant l'utilisation du CST. Enfin, d'autres mesures étaient également discutées en Codeco, comme l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Les expertises légales en la matière sont attendues pour les prochains jours. L'obligation pour l'ensemble de la population a aussi été évoquée, sans aboutir. "On sait que c'est impossible pour l'ensemble de la population. Au lieu des débats théoriques, moi je veux de l'action, du concret", a lancé Frank Vandenbroucke qui planche donc pour instaurer rapidement l'obligation vaccinale pour le personnel médical.