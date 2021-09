Accueil Belgique Politique belge Pourquoi les tensions autour du pass sanitaire ont affaibli Maron, mais aussi Vervoort Le PS bruxellois complique la tâche du ministre-Président en le ciblant indirectement. © BELGA Alice Dive Journaliste au sein du service Belgique



On peut retourner l’équation dans tous les sens, le problème se situe bien entre les socialistes bruxellois, d’une part, et le ministre régional de la Santé Alain Maron (Écolo), d’autre part. C’est l’homme politique, la fonction qu’il occupe actuellement et la manière dont il en fait usage dans le cadre de la campagne de vaccination à...