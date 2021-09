Pierre-Yves Demargne : "Il faut mettre fin à l'hypocrisie, encadrer la prostitution et sanctionner les excès"

Au micro de DH radio, Pierre-Yves Dermagne, vice-premier PS et ministre de l'économie fédéral a proposé des solutions face à ces factures énergétiques qui ne cessent de gonfler. Il a également commenté la réforme du code pénale en matière sexuelle qui est débattue ce matin à la Chambre. Les critiques de cette réforme estiment que les modifications favorisent le travail des proxénètes.

Pour le vice-premier, c'est surtout "un texte qui a le courage de sortir la prostitution de la zone grise dans laquelle elle est pour le moment."





"Il y a des contrats qui existent et les personnes qui signent ces contrats veulent faire valoir leurs droits. On doit mettre fin à l'hypocrisie, encadrer la prostitution et sanctionner les excès", insiste le ministre. "Mais ce texte ne parle pas que de prostitution. Il avance aussi des éléments sur le consentement, prévoit un renforcement des sanctions en matière d'agression sexuelle et dans le cas de viols. Les éléments de ce texte font débat et c'est tout à fait normal", rappelle-t-il.





Autre actualité : nos factures de gaz qui ne cessent d'augmenter. Elles ont même triplé en quelque mois. Comment stopper cette hémorragie ? "Je veux d'abord rappeler que ce n'est pas un phénomène lié à la Belgique, c'est un international. Mais c'est en effet un réel élément de préoccupation, par rapport au pouvoir d'achat du citoyen", admet le socialiste. Du coup quelle solution ? Baisser la TVA à 6% ? "Selon moi, ce n'est pas une bonne solution. Ca va bénéficier à tout le monde et on sait que ce sont les plus riches qui consomment le plus d'énergie. Ca aurait un impact sur l'indexation des salaires aussi. Ca réduirait l'augmentation des salaires automatique. Je plaide donc pour qu'on maintienne le tarif social sur le gaz et l'électricité, comme je l'ai fait avec ma collègue, la ministre de l'énergie. Ca a permis que 500.000 familles bénéficient de ce tarif réduit. Il faut aller au delà vu la situation, avec une intervention forfaitaire factuelle", plaide Pierre-Yves Dermagne.