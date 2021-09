La Commission de déontologie peine à trouver des candidats flamands

La Commission fédérale de déontologie n'est toujours pas renouvelée. Le mandat de cinq ans des douze membres - six francophones, six néerlandophones - est échu depuis le mois de juin. Trois appels à candidatures ont déjà été lancés, en mars, avril et juin, mais les gens ne se bousculent pas au portillon. "Il manque encore deux candidats flamands, confie Françoise Tulkens, la présidente francophone. La Chambre va lancer un nouvel appel à candidatures (le quatrième, NdlR), avant la fin de ce mois." Quant au président néerlandophone, Danny Pieters (ex-sénateur N-VA), "il ne participera plus aux réunions de la Commission" car il siège depuis peu à la Cour constitutionnelle.

La Commission fédérale de déontologie a été créée par la loi du 6 janvier 2014, mais installée seulement en mai 2016. Elle est chargée de remettre des avis et recommandations d’ordre déontologique sur l’activité des mandataires publics fédéraux. Elle est composée d’anciens mandataires, de magistrats ou professeurs en droit. C’est dans la catégorie "anciens mandataires" qu’il manque encore deux néerlandophones.